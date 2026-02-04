Autostrade per l’Italia in mostra alla Triennale di Milano
Da oggi alla Triennale di Milano, Autostrade per l’Italia apre le porte alla mostra Italia in Movimento. L’esposizione mette in luce come le autostrade siano più di semplici strade: sono vie di accesso, di connessione e di accoglienza. Dal 7 febbraio, i visitatori possono scoprire come queste infrastrutture influenzano il nostro modo di muoverci e di vivere.
Italia in Movimento. Autostrade e futuro è la mostra che, dal 7 febbraio, apre al pubblico all’interno di Triennale Milano, proponendo una riflessione sul ruolo strategico delle infrastrutture autostradali come vie di accesso, connessione e accoglienza. Una rete capace di avvicinare e unire i viaggiatori ai grandi eventi come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Promossa da Autostrade per l’Italia e realizzata con il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la mostra – curata da Pippo Ciorra con Angela Parente – accompagna i visitatori in un percorso che intreccia storia, architettura, paesaggio e visione futura, rileggendo l’autostrada non solo come opera ingegneristica, ma come infrastruttura culturale e fattore abilitante della mobilità contemporanea. 🔗 Leggi su Lettera43.it
