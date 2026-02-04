Da oggi alla Triennale di Milano, Autostrade per l’Italia apre le porte alla mostra Italia in Movimento. L’esposizione mette in luce come le autostrade siano più di semplici strade: sono vie di accesso, di connessione e di accoglienza. Dal 7 febbraio, i visitatori possono scoprire come queste infrastrutture influenzano il nostro modo di muoverci e di vivere.

Italia in Movimento. Autostrade e futuro è la mostra che, dal 7 febbraio, apre al pubblico all’interno di Triennale Milano, proponendo una riflessione sul ruolo strategico delle infrastrutture autostradali come vie di accesso, connessione e accoglienza. Una rete capace di avvicinare e unire i viaggiatori ai grandi eventi come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Promossa da Autostrade per l’Italia e realizzata con il Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la mostra – curata da Pippo Ciorra con Angela Parente – accompagna i visitatori in un percorso che intreccia storia, architettura, paesaggio e visione futura, rileggendo l’autostrada non solo come opera ingegneristica, ma come infrastruttura culturale e fattore abilitante della mobilità contemporanea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Autostrade per l’Italia in mostra alla Triennale di Milano

Approfondimenti su Autostrade per l Italia

La mostra alla Triennale di Milano presenta il percorso di Blauer, marchio italiano con oltre venticinque anni di storia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Autostrade per l Italia

Argomenti discussi: Arriva l'SMS truffa di Autostrade: 3,50 euro e un link per rubarti il conto. Ecco come non cascarci; Autostrade per l’Italia lancia Quanta strada abbiamo fatto insieme per Milano Cortina 2026; Autostrade per l’Italia assegna a E.ON il servizio di ricarica per veicoli elettrici; A E.On gara di Autostrade per l'Italia per ricarica auto elettriche.

Autostrade per l’Italia in mostra alla Triennale: Italia in movimento, autostrade e futuro« Italia in Movimento. Autostrade e futuro » è la mostra che, dal 7 febbraio, apre al pubblico all’interno di Triennale Milano, proponendo una riflessione sul ruolo strategico delle infrastrutture aut ... italiaoggi.it

Triennale Milano, Autostrade per l’Italia in mostra: il racconto dell’evoluzione della rete infrastrutturale(Teleborsa) - Dal 7 febbraio, apre al pubblico all’interno di Triennale Milano, Italia in Movimento. Autostrade e futuro la mostra che propone una riflessione sul ruolo strategico delle infrastruttu ... teleborsa.it

Arriva un messaggio: "Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non pagato". Per saldare è necessare cliccare su un link in allegato, spiega l'sms. Chi clicca però cade nella trappola. Il collegamento porta a un a pagina fake che riproduce in modo fedele il por - facebook.com facebook