A Bologna, si è tenuto un evento organizzato dalla Rai che ha visto la partecipazione di Lodo Guenzi, noto anche come cantante e attore, insieme al filosofo Stefano Bonaga, all’attore e autore Giorgio Comaschi e altri ospiti. La manifestazione ha coinvolto il pubblico con interventi e performance, senza riferimenti a eventuali scopi commerciali o politici. L'iniziativa si è svolta in un contesto culturale aperto a diverse forme di espressione artistica e intellettuale.

L'attore e cantante Lodo Guenzi, il filosofo Stefano Bonaga, l'attore e autore Giorgio Comaschi e il direttore dell'Antoniano di Bologna Frate Giampaolo Cavalli, insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, sono tra i protagonisti della quarta puntata di Paradise, il late night show di Pascal Vicedomini, in onda da Bologna su Rai 2 venerdì 10 aprile a mezzanotte. Il programma prosegue il suo viaggio tra cultura, spettacolo e protagonisti del nostro tempo, scegliendo come scenario una delle città più dinamiche del panorama culturale italiano. Ad accogliere la produzione è la storica Accademia Filarmonica di Bologna, rappresentata dal presidente Paolo Mioli, che diventa il cuore narrativo della puntata, dal palcoscenico della Sala Mozart agli spazi museali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rai, Paradise a Bologna con Frate Giampaolo, Guenzi, Bonagia e Comaschi

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‘Paradise’ arriva a Bologna: ospiti De Pascale con Guenzi, Bonaga e Fra Giampaolo CavalliBologna, 10 aprile 2026 — Bologna si accende a mezzanotte tra cultura e spettacolo.

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Paradise su Rai 2, tra i protagonisti della quarta puntata a Bologna Guenzi, Bonaga, Comaschi e Frate Giampaolo Cavalli x.com

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