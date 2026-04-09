Paradise il night show di Vicedomini a Bologna con frate Giampaolo Guenzi Bonaga e Comaschi

L’attore e cantante Lodo Guenzi, il filosofo Stefano Bonaga, l’attore e autore Giorgio Comaschi e il direttore dell’Antoniano di Bologna Frate Giampaolo Cavalli, insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, sono tra i protagonisti della quarta puntata di Paradise, il late night show di Pascal Vicedomini, in onda da Bologna su Rai 2 venerdì 10 aprile a mezzanotte. Il programma prosegue il suo viaggio tra cultura, spettacolo e protagonisti del nostro tempo, scegliendo come scenario una delle città più dinamiche del panorama culturale italiano. Ad accogliere la produzione è la storica Accademia Filarmonica di Bologna, rappresentata dal presidente Paolo Mioli, che diventa il cuore narrativo della puntata, dal palcoscenico della Sala Mozart agli spazi museali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Paradise torna su Rai2 nel mito di Fellini, venerdì 20 marzo a mezzanotte, da Cinecittà, lo show di Pascal Vicedomini riparte con Noa, Falchi e NouriROMA, 19 MAR – Torna su Rai 2 Paradise – La finestra sullo showbiz, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini, giunto alla...

Pascal Vicedomini porta Paradise al Piccinni di Bari con Terraross e Marchioni, star di “Guerrieri”Il late night show Paradise, ideato e condotto da Pascal Vicedomini, approda a Bari con la seconda puntata, in onda venerdì 27 marzo dopo mezzanotte...

Temi più discussi: Paradise. La finestra sullo showbiz 2026 - Puntata del 03/04/2026 - Video; Paradise, RaiDue al San Carlo di Napoli con Sastri, Gragnaniello, Canovic e Griminelli; WhatsApp Image 2026-04-02 at 16.49.49; Paradise 2026 quarta puntata al Teatro San Carlo | Vicedomini celebra Napoli con Sastri Gragnaniello e ospiti d’eccellenza.

Paradise 2026: il late night show di Rai 2 dal San Carlo di NapoliParadise si conferma un late night show itinerante, trasmesso su Rai 2, che narra il Paese attraverso le sue città più rappresentative. Prima di Napoli, il format ha fatto tappa a Roma (Cinecittà) e a ... it.blastingnews.com

«Paradise 2024», il nuovo night show all’italiana di Pascal Vicedomini su Rai 2Il presidente di Telethon Luca di Montezemolo, il regista americano Paul Feig (Ghostbusters, Spy, A Simple Favor) e Valeria Marini sono tra gli ospiti di Pascal Vicedomini, nella prima puntata di ... ilmattino.it

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