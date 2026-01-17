Muore a 15 anni mentre gioca a calcetto i risultati dell'autopsia | aritmia maligna

Un giovane di 15 anni, Paul Nana Ampong, è deceduto improvvisamente durante una partita di calcetto a Pordenone. L'autopsia ha rivelato che la causa della morte è stata un'aritmia maligna, un disturbo del ritmo cardiaco che può portare a un arresto cardiaco improvviso. Questo episodio evidenzia l'importanza di controlli medici approfonditi, anche in assenza di sintomi evidenti.

Un'aritmia maligna ha ucciso il 15enne Paul Nana Ampong, morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone. L'autopsia esclude il contrasto di gioco dalle cause.

