Muore a 15 anni mentre gioca a calcetto i risultati dell’autopsia | aritmia maligna

Un giovane di 15 anni, Paul Nana Ampong, è deceduto improvvisamente durante una partita di calcetto a Pordenone. L’autopsia ha rilevato che la causa del decesso è stata un’aritmia maligna, una condizione cardiaca che può portare a arresto cardiaco improvviso. Questo episodio sottolinea l’importanza di monitorare la salute cardiovascolare anche in giovane età.

Un'aritmia maligna ha ucciso il 15enne Paul Nana Ampong, morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone. L'autopsia esclude il contrasto di gioco dalle cause.

Malore mentre gioca al calcio, muore un ragazzo di 15 anni - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. ansa.it

Malore mentre gioca a calcio, Paul Nana muore a 15 anni sotto gli occhi degli amici: dramma a Pordenone - Uno scontro di gioco durante la partita a calcio, il malore davanti agli amici e la morte che arriva a 15 anni. ilmattino.it

