Una ragazza è stata picchiata da un gruppo di adolescenti mentre alcuni riprendevano la scena con il cellulare. La vittima è rimasta sola mentre le coetanee la spintonavano e le sferravano schiaffi, facendola cadere a terra. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto e identificare i responsabili. Sono in corso verifiche per ricostruire l’episodio e accertare eventuali responsabilità.

Una ragazza sola è al centro di un cerchio di adolescenti. Alcune coetanee, tutte minorenni, la spintonano e la prendono a schiaffi fino a farla cadere. A quel punto continuano a infierire anche da terra con dei calci mentre intorno qualcuno fa un video con il telefono. Come niente fosse poi il gruppo si dilegua. È il contenuto di un video al vaglio della Procura per i minorenni di Perugia che riprende un’aggressione di gruppo avvenuta a Terni il 3 aprile. È stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di lesioni aggravate in concorso a carico di tre persone. L’indagine è stata condotta dai carabinieri di Terni e gli atti trasmessi all’Ufficio diretto dal procuratore Flaminio Monteleone che ha a disposizione i video degli smartphone, ma anche di alcune telecamere di sorveglianza nella zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ragazzina picchiata dal branco mentre gli altri adolescenti riprendevano. La Procura apre un’inchiesta

Picchiata da 3 coetanee in un parcheggio mentre gli amici riprendono, aperta inchiesta per lesioni a TerniLa Procura di Terni ha aperto un fascicolo di indagine sull'aggressione ai danni di una ragazzina avvenuta venerdì 3 aprile.

Frana di Arenzano: la procura apre un'inchiestaLa procura di Genova ha aperto un fascicolo per la frana che domenica 25 gennaio ha interessato la carreggiata della via Aurelia ad Arenzano.

Temi più discussi: Ragazzina pestata dal branco. Video on line della violenza; Abbiategrasso, 14enne picchiata da coetanee davanti ai negozi. L'agguato filmato e diffuso in chat: Ce l'abbiamo fatta; Abbiategrasso 14enne picchiata da coetanee presa per i capelli e gettata a terra branco filma e fa il tifo - VIDEO; Abbiategrasso 14enne picchiata da coetanee presa per i capelli e gettata a terra branco filma e fa il tifo - VIDEO.

Ragazzina pestata dal branco. Video on line della violenzaTERNI Umbria24 trasmette on line il filmato del brutale pestaggio di una ragazzina sulla quale si avventano almeno tre coetanee, mentre intorno decine di giovanissimi gridano, incitano e riprendendo l ... lanazione.it

Ragazzina picchiata da una coetanea nel Milanese, l’aggressione filmata e condivisa in chat: Facevano il tifoIn pieno centro ad Abbiategrasso, nel Milanese, una ragazzina di 14 anni è stata picchiata brutalmente da una coetanea davanti agli occhi di altri ragazzi ... fanpage.it

una ragazzina di 14 anni è stata picchiata brutalmente da una coetanea davanti agli occhi di altri ragazzi che hanno ripreso la scena e diffuso il video in chat. Solo il fratello minore della 14enne avrebbe provato, invano, ad aiutare la sorella. Il racconto - facebook.com facebook