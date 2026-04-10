Picchiata da 3 coetanee in un parcheggio mentre gli amici riprendono aperta inchiesta per lesioni a Terni

Venerdì 3 aprile, una ragazzina è stata aggredita da tre coetanee in un parcheggio, mentre alcuni amici riprendevano la scena con i telefoni. La Procura di Terni ha avviato un’indagine per lesioni nei confronti delle responsabili. La vittima ha riportato lesioni e si trova sotto osservazione. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra i familiari coinvolti.

La Procura di Terni ha aperto un fascicolo di indagine sull'aggressione ai danni di una ragazzina avvenuta venerdì 3 aprile. La minore è stata picchiata da altre tre coetanee mentre altri giovanissimi riprendevano la scena. L'ipotesi di reato è quella di lesioni aggravate in concorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazzina 15enne picchiata in Villa Comunale da due coetanee: spinta dalle scale, braccio rotto e lesioniUna ragazzina di 15 anni è stata aggredita nella villa comunale di Marigliano, in provincia di Napoli.

Abbiategrasso, 14enne picchiata da coetanee, presa per i capelli e gettata a terra, branco filma e fa il tifo - VIDEOLa 14enne è stata presa per i capelli e gettata per terra, poi presa a sberle e pugni.

Argomenti più discussi: Abbiategrasso, 14enne picchiata da coetanee davanti ai negozi. L'agguato filmato e diffuso in chat: Ce l'abbiamo fatta; Ragazzina pestata dal branco. Video on line della violenza.

Picchiata da 3 coetanee in un parcheggio mentre gli amici riprendono, aperta inchiesta per lesioni a TerniLa Procura di Terni ha aperto un fascicolo di indagine sull'aggressione ai danni di una ragazzina avvenuta venerdì 3 aprile ... fanpage.it

Abbiategrasso, 14enne picchiata da coetanee davanti ai negozi. L'agguato filmato e diffuso in chat: «Ce l'abbiamo fatta»La giovane presa per i capelli e gettata a terra. Il pestaggio è avvenuto in pieno centro, nella Galleria Europa. I genitori hanno denunciato il gruppo ai carabinieri. I maschi presenti non sono inter ... milano.corriere.it

"Come purtroppo da noi previsto ieri, la picchiata del petrolio non si è trasferita in alcun modo sui prezzi alla pompa che non solo non sono scesi, ma sono addirittura aumentati" #Carburanti #Impennata #Codacons #CrolloPetrolio - facebook.com facebook