Frana di Arenzano | la procura apre un' inchiesta

La procura di Genova ha aperto un’indagine sulla frana che ha colpito domenica 25 gennaio la via Aurelia ad Arenzano. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni mentre le autorità cercano di capire cosa abbia causato il crollo. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i residenti sono preoccupati per la sicurezza e chiedono interventi rapidi. Le squadre di tecnici stanno esaminando il sito per valutare i danni e stabilire eventuali misure di sicurezza. La strada rimane chiusa fino a nuovo ordine.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per la frana che domenica 25 gennaio ha interessato la carreggiata della via Aurelia ad Arenzano. L’ipotesi al momento è di frana colposa, con il fascicolo affidato al pm Fabrizio Givri del gruppo ambiente e iscritto contro ignoti. Nel frattempo, proseguono i lavori di messa in sicurezza dell’area. I rocciatori e i tecnici stanno effettuando la caduta controllata dei massi ancora sospesi, e la prossima settimana è previsto il brillamento di parte delle rocce pericolanti. Nei giorni scorsi il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi ha effettuato un sopralluogo sul luogo della frana.🔗 Leggi su Genovatoday.it

