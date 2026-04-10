Choc a Castelfranco di Sotto | ragazzina di 12 anni aggredisce compagna di classe con le forbici

Stamattina a Castelfranco di Sotto si è verificato un episodio di violenza all’interno di una scuola media, quando una ragazzina di 12 anni ha aggredito una compagna di classe con delle forbici. L’incidente ha suscitato sconcerto tra studenti, insegnanti e genitori, e le autorità sono intervenute immediatamente. La ragazza ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. La scuola ha attivato le procedure previste per questo tipo di eventi.

CASTELFRANCO DI SOTTO – Choc e incredulità a Castelfranco di Sotto per un gravissimo episodio di violenza consumatosi questa mattina all’interno della scuola media del paese. Durante l’ora di educazione fisica, una studentessa di appena 12 anni ha aggredito una compagna di classe colpendola ripetutamente al collo con un paio di forbici. L’episodio ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e il comprensorio del Cuoio, facendo scattare l’immediato intervento dei carabinieri della compagnia di San Miniato. Secondo una prima e inquietante ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe stata pianificata con lucida freddezza: la ragazzina avrebbe attirato la coetanea nei bagni della palestra con il pretesto di doverle mostrare qualcosa di importante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Choc a Castelfranco di Sotto: ragazzina di 12 anni aggredisce compagna di classe con le forbici Ragazzina aggredita a colpi di forbici da una coetanea, choc alla scuola mediaCastelfranco di Sotto (Pisa), 10 aprile 2026 – Momenti di paura nella scuola media di Castelfranco, dove si è verificata una gravissima aggressione... Ferita con un paio di forbici nel bagno della scuola: paura per una studentessa di 12 anniUn momento di tensione ha rotto la quiete mattutina in un istituto secondario di primo grado della provincia di Pisa. Temi più discussi: Infarto in pizzeria, artigiano muore a 62 anni la vigilia di Pasqua; Camion con rimorchio si rovescia sopra la corriera Mom della linea Castelfranco-Padova: tre feriti; Santa Croce, cade dalla moto sulla provinciale: grave 58enne; Castelfranco. Piscina, sfuma il contributo Pnrr: Aeep puntava a ricevere 700mila euro su 3 milioni di lavori previsti. Ragazza di 12 anni attira la compagna nel bagno di scuola e la ferisce al collo con le forbiciL'episodio dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto (Pisa). La vittima della violenza è ricoverata in ospedale ... today.it Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa, studentessa 12enne ferisce compagna con le forbiciIn una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, una dodicenne avrebbe aggredito una compagna ferendola con le forbici ... virgilio.it Tragedia a Castelfranco di Sotto: anziano travolto da auto pirata muore in strada - facebook.com facebook