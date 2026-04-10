Raccomandate non consegnate anche quando il destinatario è in casa la replica di Poste | I nostri portalettere attenti e professionali

In alcune segnalazioni sono stati riscontrati casi di raccomandate non consegnate, anche quando il destinatario si trovava in casa. Poste Italiane ha risposto affermando che i portalettere sono attenti e professionali. Una persona ha riferito di aver ritirato in breve tempo una carta bancomat allo sportello e di aver ricevuto indicazioni chiare su come presentare un reclamo, anche se non sono state consegnate alcune raccomandate.