Raccomandate non consegnate anche quando il destinatario è in casa la replica di Poste | I nostri portalettere attenti e professionali
In alcune segnalazioni sono stati riscontrati casi di raccomandate non consegnate, anche quando il destinatario si trovava in casa. Poste Italiane ha risposto affermando che i portalettere sono attenti e professionali. Una persona ha riferito di aver ritirato in breve tempo una carta bancomat allo sportello e di aver ricevuto indicazioni chiare su come presentare un reclamo, anche se non sono state consegnate alcune raccomandate.
“Per fortuna non era niente da pagare, ma una carta bancomat che ho ritirato in poco tempo allo sportello dove gentilmente mi hanno anche indicato le modalità per fare un reclamo". Si è chiusa così la storia della signora Anna B. che, a LivornoToday, aveva segnalato un disservizio a suo dire. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Ciao! Qualcuno di voi ha usato il servizio delle poste italiane per spedire pacchi dal Italia a Sharm Raccomandate qualche altro servizio di consegna Grazie - facebook.com facebook