Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha recentemente fatto una dichiarazione durante un evento a Dubai in cui ha invitato gli italiani a prestare attenzione ai droni e a evitare di filmare situazioni di emergenza come un incendio in discoteca. La sua frase ha suscitato reazioni e critiche, anche perché ha fatto riferimento alla tragedia di Crans Montana, dove 41 persone sono morte e altre 115 sono rimaste ferite. La replica di Panella non si è fatta attendere.

Ennesimo scivolone, se così si può definire, del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che per difendere i suoi consigli agli italiani a Dubai ha citato la strage della discoteca svizzera di Crans Montana, dove sono morti carbonizzati 41 ragazzi e altri 115 sono rimasti gravemente feriti. “Qualcuno ha ironizzato su quello che ho detto sui droni perché sembrava una cosa ovvia” ha detto il minstro intervistato da Tiziana Panella a Tagadà, su La7. “Ma è pure una cosa ovvia uscire subito da una discoteca se c’è un incendio in discoteca. Purtroppo, per mettersi a filmare, quaranta ragazzi hanno perso la vita “. A quel punto è intervenuta la conduttrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Un’ovvietà dire attenti ai droni? Anche non mettersi a filmare se c’è un incendio in discoteca…”. La replica di Panella

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