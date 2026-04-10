Durante il concerto al Coachella Festival di Los Angeles, la girl band si è esibita senza una delle sue componenti, Manon. La presenza o assenza della cantante è stata evidente durante la performance, suscitando molte domande tra i fan. La band, nota per le sue esibizioni energetic, ha portato comunque avanti il concerto senza ulteriori dettagli sulla situazione di Manon. La serata si è conclusa senza comunicazioni ufficiali riguardo alla sua partecipazione.

Il dilemma aleggia nell’aria dopo che a febbraio 2026 la cantante aveva annunciato una pausa dal progetto musicale e da allora non è stata più avvistata in alcuna circostanza insieme alle compagna di avventura. Una lontananza che faceva pensare che non ci saranno ripensamenti nemmeno oggi, e la conferma è arrivata dalla loro etichetta discografica e agenzia di management HYBE (che ha creato anche i BTS), che giovedì 9 aprile ha rilasciato una dichiarazione al Korea Herald confermando che Bannerman non si esibirà al Coachella, né stasera né il 17 aprile, quando è previsto un secondo show delle Katseye. Insomma, sembrano esserci poche speranze, ma i fan più accaniti tengono comunque acceso un piccolo lumicino e sperano in un colpo di scena dell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quindi nelle Katseye non ci sarà più Manon?

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