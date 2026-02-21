Manon si prende una pausa dalle Katseye per concentrarsi sulla sua salute e sul suo benessere

Manon ha deciso di prendersi una pausa dalle Katseye per dedicarsi alla sua salute e al suo equilibrio. La cantante ha spiegato di aver bisogno di tempo per recuperare energie e migliorare il suo stato fisico. La band ha confermato che Manon resterà lontana dalle attività per alcune settimane. La decisione arriva dopo alcuni segnali di affaticamento emersi negli ultimi mesi. I fan aspettano aggiornamenti sulla sua situazione.

Ieri sera, le Katseye hanno annunciato che Manon si prenderà una pausa temporanea dal girl group "per concentrarsi sulla sua salute e sul suo benessere". L'annuncio è arrivato tramite la community di fan delle Katseye su Weverse, in un avviso pubblicato alle 18:45 ET da HYBE e Geffen. "Dopo conversazioni aperte e approfondite, vi informiamo che Manon si prenderà una pausa temporanea dalle attività di gruppo per concentrarsi sulla sua salute e sul suo benessere", si legge nel messaggio. "Supportiamo pienamente questa decisione. I KATSEYE rimangono impegnati a sostenersi a vicenda e a sostenere i fan che sono tutto per noi.