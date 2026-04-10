Quattro incendi in poche ore attivata l' allerta gialla

Nelle ultime ore sono scoppiati quattro incendi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Due di questi hanno interessato aree boschive, mentre gli altri due si sono verificati sui tetti di edifici civili. L'allerta gialla è stata attivata a causa del rischio di ulteriori focolai e per monitorare la situazione sul territorio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Ancora fiamme che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale per fronteggiare contemporaneamente quattro incendi: due boschivi e due ai tetti di edifici civili. Un’emergenza che ha spinto la Regione a innalzare il livello di allerta per il rischio incendi in gran parte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Allerta incendi in Emilia: 5 province in fascia gialla e nuove regoleLa Regione ha disposto l’attivazione della fase di attenzione per il rischio incendi boschivi in cinque province emiliane, con misure restrittive... Domati i quattro incendi di Pasquetta, ma l’allerta resta altaÈ stata una giornata ad alta tensione per il sistema regionale di emergenza, ma alla fine tutti e quattro gli incendi divampati nel giorno di... Grèce : face aux séismes et aux feux, un pays en alerte Documentaire Catastrophe naturelle- AMP Temi più discussi: Campania, quattro incendi in poche ore: coinvolte Ischia, Montoro, Padula e Agerola; Incendio a Valco San Paolo: fiamme nel canneto a ridosso del centro sportivo; Pasquetta di fuoco in Friuli con quattro incendi; Quattro roghi boschivi in poche ore: giornata di emergenza per la Protezione Civile Fvg. Emergenza incendi in Friuli, giornata di fuoco: «quattro roghi in poche ore»Emergenza incendi in Friuli Venezia Giulia: più roghi in poche ore, elicotteri e squadre al lavoro. Giornata particolarmente intensa sul fronte incendi in Friuli Venezia Giulia, dove nel corso di ... nordest24.it Tre incendi in meno di una settimanaFiamme partite in modo differente, ma, a causa del vento, è sempre stato necessario l'elicottero. E adesso si passa alla prevenzione ... rainews.it +++QUATTRO INCENDI IN CORSO IN QUESTE ORE+++ - facebook.com facebook