Allerta incendi in Emilia | 5 province in fascia gialla e nuove regole

In Emilia, cinque province si trovano in fascia gialla a causa del rischio di incendi boschivi. La Regione ha deciso di attivare la fase di attenzione e ha introdotto nuove regole che saranno in vigore fino al 19 aprile. Le misure restrittive sono state adottate per limitare il rischio di incendi durante questo periodo.

La Regione ha disposto l’attivazione della fase di attenzione per il rischio incendi boschivi in cinque province emiliane, con misure restrittive valide fino al 19 aprile. Il provvedimento interessa le aree di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, che passano ora in fascia gialla. Il passaggio al livello di rischio medio è scattato a seguito di una serie di eventi recenti, tra i quali spicca un incendio registrato nella zona dell’Alto Reno, proprio dove il confine divide le province di Bologna e Pistoia. Mentre le zone citate richiedono maggiore vigilanza, restano invece in fascia verde le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, dove non sono state applicate nuove limitazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allerta incendi in Emilia: 5 province in fascia gialla e nuove regole Allerta gialla in Emilia-Romagna: i fiumi sono "sorvegliati speciali"Nessun fenomeno significativo previsto, ma livelli dei fiumi ancora alti in pianura e possibili frane nelle aree collinari. Campania, allerta meteo gialla fino alle 15 di venerdì: temporali su Napoli, isole e fascia costieraTempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali valido... Si parla di: Fiamme tra e colline di Faetano, i vigili del fuoco di Rimini in supporto dei colleghi sammarinesi; CheTerraPesti, la carica dei 101 (numeri).