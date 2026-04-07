Domati i quattro incendi di Pasquetta ma l’allerta resta alta

Durante il giorno di Pasquetta si sono verificati quattro incendi che hanno richiesto l’intervento delle squadre di emergenza. Nonostante le difficoltà incontrate, tutte le fiamme sono state poste sotto controllo entro le ore successive. Tuttavia, il sistema di protezione civile resta in allerta per possibili ripercussioni o nuovi incendi nelle prossime ore.

È stata una giornata ad alta tensione per il sistema regionale di emergenza, ma alla fine tutti e quattro gli incendi divampati nel giorno di Pasquetta sono stati domati. Dalle prime fiamme sul Monte Navado a Verzegnis fino all’ultimo intervento alle pendici del monte Strabut a Tolmezzo, Vigili del fuoco, Corpo forestale e volontari della Protezione civile hanno operato senza sosta per contenere i roghi ed evitare conseguenze peggiori. Il primo e più complesso intervento è scattato alle 11.32 sul Monte Navado, nel territorio di Verzegnis. Qui le fiamme si sono sviluppate in una zona particolarmente impervia, raggiungibile solo a piedi attraverso sentieri d’alta quota. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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