Un ragazzo di 14 anni, residente in provincia di Latina, si è suicidato l’11 settembre 2025 dopo aver subito episodi di bullismo legati al suo aspetto. La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro compagni di classe per stalking, mentre anche alcuni adulti sono coinvolti con chat e vocali. La Procura di Cassino sta indagando sulla dinamica dei fatti.

Non solo i minorenni. Ci sono anche gli adulti con le loro chat e i vocali: la Procura di Cassino il caso vuole fare chiarezza sulla morte di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è suicidato l'11 settembre 2025. Il sospetto del procuratore capo Carlo Fucci è che a scuola lo avrebbero preso di mira per l'intero anno scolastico precedente, portandolo ad uno stato di prostrazione che gli ha fatto preferire il suicidio al ritorno in aula. Ma c'è anche dell'altro, all'esame degli inquirenti: le pagine a cui Paolo aveva affidato le sue valutazioni su quello che gli accadeva giorno per giorno in classe, le amarezze per le cose dette dai compagni ma anche da qualche insegnante.

© Quotidiano.net - Preso di mira per l’aspetto, morto suicida a 14 anni. Quattro compagni di classe indagati per stalking

Studente morto suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalkingLa Procura per i Minorenni di Roma ha iscritto nel registro degli indagati quattro compagni di classe di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi...

Paolo Mendico morto suicida a 14 anni: quattro compagni di classe indagati per stalkingLa procura dei minori ha iscritto sul registro degli indagati quattro compagni di classe di Paolo Mendico con l'ipotesi di reato di stalking.

