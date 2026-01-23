Ladri di merendine in quattro scuole del centro | in un istituto il colpo fallisce

Nelle ultime settimane, quattro scuole del centro hanno subito tentativi di furto ai danni dei distributori automatici. In tre casi, i malviventi hanno danneggiato le macchine e portato via bevande e snack, mentre in un istituto il colpo è stato sventato con successo. L’episodio evidenzia una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle strutture scolastiche della zona.

In tre istituti scolastici hanno danneggiato i distributori automatici, rubando tutto quello che sono riusciti ad arraffare: bevande e alimenti compresi. Nel quarto anche se sono riusciti a intrufolarsi, ma hanno portato via nulla. Qualcosa deve essere andato storto. Notte di bagordi, quella fra.

