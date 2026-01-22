In questo report, viene presentata la testimonianza esclusiva di un magistrato riguardo all’implementazione del software ECM sui computer istituzionali. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha imposto l’installazione di questo sistema, sollevando questioni di conformità e gestione. La testimonianza evidenzia le difficoltà e le considerazioni operative affrontate dall’amministrazione, offrendo uno sguardo diretto sulle implicazioni di tale obbligo.

“Certe volte noi facciamo le cose come amministrazione che ci vengono imposte da altre forze. Se ti dico che c’è la Presidenza del Consiglio dei ministri che ci sta dicendo di fare ste cose non possiamo essere noi a metterci in difficoltà da soli”. È la frase chiave che emerge dai dialoghi anticipati in esclusiva da Report che aggiunge un pezzo all’inchiesta sul software installato nei pc di 40mila tra giudici e magistrati che consente il controllo da remoto senza che se accorgano. A parlare è Giuseppe Talerico, dirigente del Coordinamento dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia, e un tecnico informatico, registrati nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Report, la testimonianza esclusiva sul software per i magistrati: «L’ordine della Presidenza del Consiglio di installare ECM sui computer»

Giustizia, l’ombra di un software spia sui computer dei magistrati: l’inchiesta di ReportL’inchiesta di Report rivela l’utilizzo di un software di sorveglianza sui circa 40mila computer dell’amministrazione della giustizia.

Software per entrare nei computer dei magistrati, Report: “Sapevano in anteprima intercettazioni e arresti”Una recente inchiesta di Report ha rivelato che dal 2019, il Dipartimento tecnologico del Ministero della Giustizia ha installato su circa 40.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

¦V¦E¦C¦C¦H¦I¦O¦ ¦C¦I¦N¦E¦M¦A¦ ¦G¦I¦O¦J¦A¦ - L' 20 Gennaio 1920: I 106 ANNI DI Federico Fellini! IL RICORDO CON LE PAROLE DI Giancarlo Giannini AI NOSTRI MICROFONI La testimonianza esclusiva del di - facebook.com facebook