la testimonianza esclusiva di attilio carbone sulle torri gemelle

Attilio Carbone ha raccontato di aver assistito agli attentati alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001, a causa di un viaggio di lavoro a New York. Durante l’attacco, ha visto le esplosioni e il caos che si è scatenato attorno a lui. La sua testimonianza rivela dettagli inediti sulla confusione e la paura vissute in quei momenti. Carbone descrive come il suo ruolo di radiofonico lo abbia portato a raccogliere testimonianze di altri sopravvissuti.

Il 23 febbraio 2026, Fast News Platform ha pubblicato una testimonianza esclusiva del conduttore radiofonico italoamericano Attilio Carbone, italoamericano testimone degli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Carbone racconta come, grazie all’intuito di sua moglie Francesca, suo figlio Rocco non si sia recato quel giorno a New York in macchina con due sue nipotine. “Per fortuna non gli ha dato la macchina, altrimenti chissà cosa sarebbe successo”, afferma. Quel giorno Carbone si trovava in altura in un paese vicino a New York per lavoro e, ascoltando la radio, ha appreso delle prime notizie: inizialmente si pensava a un solo aereo, ma poco dopo il secondo colpì la Torre Sud. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Melodie Italiane si ferma per neve, ma arriva una testimonianza esclusiva di Attilio CarboneMelodie Italiane sospende temporaneamente la trasmissione su WGBB Radio a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della neve.

Speciale “Melodie Italiane” di Attilio Carbone disponibile onlineLe forti nevicate che hanno colpito Long Island hanno impedito ad Attilio Carbone di raggiungere la stazione radio.

Arresto ex Principe Andrea, la testimonianza di Virginia Giuffre: «Era tratta di esseri umani»Con l'arresto dell'ex Principe Andrea tornano alla ribalta le dichiarazioni di Virginia Giuffre del 2019, la quale parlò di tratta di umani. mam-e.it

I coniugi Carlomagno trovati morti, la testimonianza esclusiva: «Così ho trovato i loro corpi»Un racconto drammatico, carico di dolore e incredulità, emerge dalla testimonianza esclusiva raccolta da «Dentro la Notizia» sul caso Torzullo, che vede coinvolti i coniugi Carlomagno, trovati senza ... ilmattino.it

