Quanto perde valore un’auto elettrica nel 2026 | svalutazione reale confronto con benzina e quanto incide davvero

Negli ultimi anni si sente spesso dire che le auto elettriche si svalutano rapidamente, con una perdita di circa il 50 per cento del valore in tre anni. Questa affermazione viene condivisa sia sui social che tra gli appassionati di motori, alimentando spesso discussioni sulla loro convenienza economica nel tempo. Tuttavia, si tratta di un dato che viene ripetuto frequentemente senza approfondimenti o analisi dettagliate sui fattori reali che influenzano la svalutazione.

“Le auto elettriche perdono metà del valore in tre anni.” È una delle frasi più ripetute online e dal vivo. Svalutazione auto elettrica, qual è la verità? La risposta breve: dipende dal modello, dall’anno e da come usi l’auto. Alcune elettriche si svalutano più delle termiche, altre no. E soprattutto: la svalutazione da sola non determina se un’auto conviene davvero. La verità sta nel mezzo: le auto elettriche si svalutano mediamente di più rispetto alle termiche nei primi anni, ma non in modo drammaticamente superiore, e il divario si sta riducendo. Quello che conta davvero è capire perché succede, quanto incide concretamente e quando diventa un vantaggio — soprattutto se stai valutando l’acquisto di un’usata. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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L’olio nazionale perde valore, schiacciato da invasione straniera, frodi con olio di semi e clorofilla, miscelazioni con olio lampante ed etichette ingannevoli. Nel primo commento. - facebook.com facebook