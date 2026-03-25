Prosegue la rincorsa di Sinner al n1 di Alcaraz | quanti punti sta guadagnando e obiettivo sorpasso a Montecarlo

Jannik Sinner continua la sua corsa nel torneo di Miami, mentre Carlitos Alcaraz è stato eliminato nel terzo turno del Masters 1000. Sinner sta accumulando punti nel ranking ATP, avvicinandosi così alla posizione di testa occupata dallo spagnolo. La competizione tra i due giocatori si concentra sulla conquista del primo posto, con Sinner che punta a superare Alcaraz nel ranking mondiale.

Jannik Sinner prosegue la sua avventura in Florida e si avvicina ulteriormente a Carlitos Alcaraz, uscito di scena inaspettatamente nel terzo round del Masters1000 di Miami. L’eliminazione dello spagnolo, per mano dell’americano Sebastian Korda, ha dato l’opportunità a Jannik di avvicinarsi alla vetta occupata dall’iberico, considerando gli “zero punti” in scadenza rispetto a questo torneo e a questa parte di stagione. Si ricorda, infatti, che nel 2025 il pusterese non aveva potuto affrontare i 1000 americani, nonché i tornei di Montecarlo e Madrid, per via della sospensione legata alla vicenda “Clostebol”. Pertanto, l’altoatesino ha la possibilità di mettere fieno in cascina, con il suo avversario diretto già eliminato nel torneo menzionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Prosegue la rincorsa di Sinner al n.1 di Alcaraz: quanti punti sta guadagnando e obiettivo sorpasso a Montecarlo

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