Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz e cosa deve fare per tentare il sorpasso al n1 già a Montecarlo

Il match degli ottavi di finale di Jannik Sinner nell’ ATP Masters 1000 di Miami riveste una particolare importanza nella corsa al numero 1 nel ranking mondiale: data l’ eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz nel terzo turno, un successo quarta sera regalerebbe all’italiano la possibilità di operare il sorpasso a metà aprile, dopo il torneo di Montecarlo. Carlos Alcaraz lunedì 16 marzo aveva un vantaggio di 2150 punti, quindi a Miami non potrà ancora esserci il sorpasso in vetta alla classifica, però l’iberico, a causa dell’eliminazione al terzo turno ne ha incamerati 50, dovendone anche scartare 10. Jannik Sinner, invece, non scarterà punti, e con l’approdo agli ottavi ne ha già incassati 100: al momento l’azzurro risulta separato virtualmente da Alcaraz da 2090 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz e cosa deve fare per tentare il sorpasso al n.1 già a Montecarlo

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