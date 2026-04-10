qn distretti a verona

A Verona prosegue il racconto di QN Distretti, un viaggio attraverso le aree che rappresentano l’eccellenza produttiva del territorio. La serie di articoli si concentra sulle realtà locali, evidenziando le attività e le imprese che contribuiscono alla crescita economica della zona. La narrazione si focalizza sui dettagli di ogni distretto, offrendo uno sguardo approfondito sulle aziende e i settori coinvolti.

Continua QN Distretti, il viaggio di QN Quotidiano Nazionale nel cuore pulsante dell’eccellenza produttiva del nostro Paese: l’iniziativa, realizzata in collaborazione con i main partner Sace e Simest – si configura, in effetti, come un vero e proprio viaggio, da un capo all’altro della penisola, alla scoperta dei distretti, motori di sviluppo del Paese. Dopo il successo della prima tappa, tenutasi a Bologna e dedicata al comparto strategico del packaging, il tour itinerante ‘QN Distretti 2026 – Le sfide dei territori e dei distretti italiani’ approderà a Verona, in occasione del Vinitaly. La tappa veronese si trasformerà in occasione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bologna ospita . QN Distretti 2026: ecco il packaging del futuroPrende il via da Bologna il nuovo ciclo di incontri promosso da QN Quotidiano Nazionale intitolato QN Distretti 2026 Le sfide dei territori e dei...

QN Distretti, idee a confronto. Dal packaging all’arte orafa. Al via il viaggio nei territori tra le filiere d’eccellenzaPrende il via “QN Distretti 2026 – Le sfide dei territori e dei distretti italiani”, il nuovo ciclo di incontri itineranti promosso da QN Quotidiano...

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Cantina QN a Vinitaly, dove il vino si raccontaUn viaggio a Vinitaly tra territori, degustazioni e storie di eccellenza, con uno speciale focus su QN Distretti ... quotidiano.net

Istituto Secoli. . Nel 2022 Istituto Secoli apre a Novara, uno dei distretti di eccellenza manifatturiera in Italia, per formare prototipisti, figure chiave del settore moda, in collaborazione con CANALI, Gucci, Herno, Loro Piana, Versace, Zamasport e ZEGNA. Un luo - facebook.com facebook

"I Distretti del Cibo sono i custodi delle #tradizioni enogastronomiche locali e il motore economico dei #territori; un motore alimentato dalle imprese agricole che tutelano aree #rurali altrimenti a rischio di abbandono. Promuovere le eccellenze italiane e x.com