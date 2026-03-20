Nell'ultima puntata di TennisMania, trasmessa su OA Sport, sono stati affrontati vari temi legati al mondo del tennis. Puppo ha commentato che Sinner commise un errore nel recarsi in Corea, sottolineando che era malato e ne pagò le conseguenze. Inoltre, ha parlato di Musetti, affermando che a volte è meglio rifiutare alcune occasioni per evitare di essere troppo spremuti.

Ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, in cui al centro ci sono stati vari tempi legati al tennis. Al centro dell’attenzione il Masters1000 di Miami e quanto emerso nel corso delle giornate in Florida. Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) si è espresso in particolare su quanto è accaduto a Lorenzo Musetti, costretto al forfait per un affaticamento al braccio. “ Sentendo le dichiarazioni di Berrettini che dice di non stare a guardare la classifica o i punti da difendere in cui la priorità è il divertimento e la salute, anche se sono età diverse, credo che Lorenzo Musetti debba considerare meglio la sua programmazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner sbagliò ad andare in Corea: era malato e la pagò. Musetti troppo spremuto: a volte serve rifiutare”

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