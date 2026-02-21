Pronto Soccorso | 5 mesi di attesa per l’indennità medici

Il pronto soccorso rischia di restare senza l’indennità promessa, lasciando in attesa medici e infermieri da cinque mesi. La causa principale risiede nel ritardo nell’erogazione di questa indennità, prevista dal contratto nazionale di sanità pubblica per premiare il lavoro in situazioni di emergenza. Nonostante l’accordo firmato, i professionisti ancora non hanno ricevuto il compenso, e la situazione si aggrava con il passare del tempo. La questione riguarda diversi ospedali italiani, dove l’attesa si fa sentire.

Pronto Soccorso a Rischio: L'Indennità Promessa, un'Attesa che Logora Medici e Infermieri. Cinque mesi dopo la firma del contratto nazionale di sanità pubblica, l'indennità di pronto soccorso, prevista per incentivare il personale impegnato in contesti di emergenza e urgenza, non è stata ancora erogata in Italia. La denuncia di Fp Cgil mette a nudo un disallineamento tra accordi siglati e la loro effettiva implementazione, alimentando frustrazione e preoccupazione tra gli operatori sanitari. La Promessa Infranta: Tra Aspettative e Realtà. La firma del contratto nazionale, avvenuta a livello nazionale, aveva generato un'ondata di ottimismo tra gli infermieri, i medici, gli operatori socio-sanitari e il personale di soccorso.

Indennità di pronto soccorso, firmato l'accordo tra Regione Piemonte e sindacatiÈ stato firmato un accordo tra Regione Piemonte e sindacati riguardante l’indennità di pronto soccorso.

