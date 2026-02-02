Gli anziani e lo schermo | tra connessione e isolamento la dipendenza digitale cresce in silenzio tra i over 65

Oltre un milione di italiani over 65 usano lo smartphone ogni giorno, spesso per ore consecutive. La dipendenza digitale tra gli anziani cresce in silenzio, e molti non riescono a staccarsi anche quando non serve. È un fenomeno che riguarda più di quanto si pensi, con conseguenze che si notano già nelle abitudini quotidiane delle persone più anziane.

Oltre un milione di persone over 65 in Italia utilizzano lo smartphone ogni giorno in modo costante, spesso per ore consecutive, senza riuscire a staccarsene anche in situazioni che non richiedono interazioni digitali. Il fenomeno, ormai diffuso in tutta la penisola, non riguarda solo chi ha acquisito competenze tecniche per motivi pratici, ma si è trasformato in una vera e propria dipendenza comportamentale. L’indagine “Nonni Digitali”, condotta da un consorzio di esperti in salute mentale e tecnologia, ha analizzato 562 soggetti tra i 65 e i 90 anni, rivelando che il 68% di loro ha dichiarato di sentire un senso di ansia se privato del telefono per più di un’ora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

