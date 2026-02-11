Fondirigenti pubblicata la graduatoria Avviso 2 2025
Cresce nelle piccole e medie imprese italiane la consapevolezza dell’importanza delle competenze manageriali. La pubblicazione della graduatoria dell’Avviso 22025 di Fondirigenti segna un passo avanti: sempre più aziende puntano sulla formazione dei dirigenti per affrontare i passaggi critici come il ricambio generazionale, i nuovi assetti societari e la trasformazione digitale. Le imprese capiscono che investire in management può fare la differenza per restare competitive.
Cresce nelle pmi italiane la consapevolezza del ruolo decisivo delle competenze manageriali nella gestione dei passaggi critici del proprio percorso di crescita: ricambio generazionale, nuovi assetti societari, trasformazione digitale, sempre più spesso trovano nella formazione dei dirigenti la leva capace di trasformare i processi di cambiamento in nuove leve di competitività.
