Docenti brasiliani a Modena per studiare i modelli dei prodotti Dop e Igp

Un gruppo di docenti brasiliani si trova a Modena per approfondire i modelli di certificazione Dop e Igp applicati ai prodotti agroalimentari italiani. Durante il soggiorno, hanno partecipato a incontri e visite nei territori, con l’obiettivo di confrontarsi sulle metodologie di tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità. L’iniziativa fa parte di un progetto di scambio tra l’Emilia-Romagna e il Brasile, dedicato alla formazione e alla condivisione di pratiche nel settore agroalimentare.

In Municipio docenti provenienti dallo Stato del Paranà. Focus su strumenti e pratiche sulla qualità nel settore agroalimentare. L’assessore Zanca “Opportunità per aprire nuove frontiere” Scambio di competenze e confronto sui sistemi di qualità agroalimentare tra Emilia-Romagna e Brasile. Si è svolta oggi, mercoledì 25 marzo, a Modena, la visita di una delegazione di docenti universitari provenienti dallo Stato del Paranà (Brasile), nell'ambito della collaborazione con la città gemellata di Londrina e dei progetti di ricerca sui sistemi di certificazione Dop e Igp. La delegazione brasiliana, composta dal professor Marcio Fernandes, del... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Docenti brasiliani a Modena per studiare i modelli dei prodotti Dop e Igp Articoli correlati A Bologna gli Stati generali dei prodotti Dop e Igp: ecco il piano della Regione in 5 puntiBologna, 20 gennaio 2026 – L’agroalimentare dell’Emilia-Romagna vale 37 miliardi di euro, di cui oltre 10,2 miliardi destinati all’export, quasi il... Dalla Regione 5,2 milioni ai vigneti lombardi: i requisiti per accedere ai fondi per rafforzare i prodotti Dop e IgpPavia, 19 febbraio 2026 – La Regione mette a disposizione oltre 5,2 milioni per ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2026-2027.