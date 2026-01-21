Il match tra PAOK e Betis, valido per la settima giornata della fase a gironi dell’Europa League, si svolgerà giovedì alle 18:45. In questa occasione, si analizzeranno le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione in tv. Una partita importante per entrambe le squadre, che potrebbero influenzare le loro sorti nel girone. Ecco le informazioni principali per seguire l’incontro e comprenderne gli sviluppi.

PAOK-Betis è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. E’ il primo scontro diretto, nella storia, tra PAOK e Betis. Anche se la squadra greca non è che sia andata benissimo quando ha affrontato delle formazioni spagnole: il computo dice, rimanendo nelle ultime undici partite, una sola vittoria e cinque sconfitte. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono due squadre queste che sanno benissimo che una vittoria permetterebbe di raggiungere quasi sicuramente la qualificazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico PAOK-Betis: tutti felici in questo modo

PAOK-Real Betis (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Sfida tra squadre in ottima saluteIl 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 si disputa la settima giornata di Europa League con il match tra PAOK e Real Betis a Salonicco.

