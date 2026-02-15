Pronostico Levante-Valencia | in questo modo tutti felici

Il match tra Levante e Valencia si svolge domenica, dopo che il Levante ha ottenuto una vittoria importante contro una squadra di metà classifica, migliorando così le sue possibilità di rimanere in Liga. La partita si gioca nel momento in cui entrambe le squadre cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida è molto attesa dai tifosi, che sperano in una prestazione convincente da parte delle proprie squadre.

Levante-Valencia è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Due squadre che lottano per la salvezza. Due squadre che cercheranno punti pesantissimi. Il Levante, però, parte dietro, anche perché negli ultimi undici scontri diretti contro il Valencia ha vinto solamente una volta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma in casa si viene da quattro risultati utili di fila, una serie che fa ben sperare per il match in programma domenica pomeriggio. Anche perché, almeno tra le mura amiche, il Levante è una squadra che davvero concede poco.

