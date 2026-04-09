Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00 si giocherà la partita tra Cagliari e Cremonese. Le due squadre sono vicine in classifica, distanziate di soli tre punti, e stanno cercando di migliorare la loro posizione per evitare la retrocessione. Le formazioni sono ancora da definire e le quote delle scommesse sono state pubblicate, anche se i pronostici sono ancora incerti.

Cagliari e Cremonese sono separati solo da tre punti in classifica, sono entrambe in lotta per non retrocedere. I padroni di casa hanno scelto la via del ritiro dopo le 4 sconfitte consecutive e sono consapevoli che si giocano tanto in questa sfida casalinga, anche perché le sfide successive saranno contro le big. La salvezza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cagliari-Cremonese (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Sassuolo-Cagliari (sabato 04 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiSi torna a giocare dopo la pausa delle nazionali, che ha portato all’ennesima delusione per l’Italia, e la 31esima giornata della Serie A riparte... Sassuolo-Cagliari (sabato 04 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida aperta a ogni esitoSi torna a giocare dopo la pausa delle nazionali, che ha portato all’ennesima delusione per l’Italia, e la 31esima giornata della Serie A riparte... Temi più discussi: Cagliari-Cremonese, i biglietti: due fasi di vendita; Prosegue la preparazione a Cagliari-Cremonese; Cagliari, Pasquetta in ritiro: Pisacane a rischio, decisiva la sfida con la Cremonese; Cagliari-Cremonese, l’internazionale Doveri arbitro dello scontro salvezza di Serie A. Cagliari-Cremonese, probabili formazioni e dove vederlaCagliari-Cremonese, sabato 11 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14.30. calciocasteddu.it Pronostico Cagliari vs Cremonese – 11 Aprile 2026Nel contesto competitivo della Serie A, il confronto tra Cagliari e Cremonese si giocherà il 11 Aprile 2026 alle 15:00 nello stadio Unipol Domus. Una sfida ... news-sports.it Si avvicina la trasferta di Cagliari #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese #CagliariCremonese #CagCre - facebook.com facebook #Cagliari Sarà Daniele #Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida salvezza tra i rossoblù e la #Cremonese in programma sabato 11 aprile alla Unipol Domus x.com