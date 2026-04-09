Entella-Venezia sabato 11 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Virtus Entella e Venezia, valida per la 34a giornata di Serie B. Il Venezia arriva in trasferta con l’obiettivo di mantenere la posizione di testa in classifica, mentre l’Entella cerca punti per migliorare la propria posizione in campionato. Le formazioni sono state ufficializzate e sono disponibili le quote delle scommesse sulla sfida.

Il Venezia fa visita alla Virtus Entella per la 34a giornata di Serie B, con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica. La capolista é imbattuta da nove turni e ha perso solamente una delle ultime 22 partite del campionato cadetto. Gli arancioneroverdi arrivano dalla vittoria per 3-1 con la Juve Stabia, ma in trasferta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Entella-Venezia (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Cagliari-Cremonese (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCagliari e Cremonese sono separati solo da tre punti in classifica, sono entrambe in lotta per non retrocedere. Venezia-Carrarese (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Venezia prosegue il suo cammino spedito nella lotta al vertice della Serie B e sabato ospita la Carrarese al Pierluigi Penzo. Temi più discussi: Live Virtus Entella - Venezia - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 11/04/2026; Breda si trova con la coperta corta in vista della sfida salvezza contro l'Empoli; Serie B: il Venezia non sbaglia, il Monza frena. Vincono Sampdoria, Bari e Pescara; Entella beffata nel finale, a Mantova decide un calcio piazzato. Classifica sempre più pericolosa. Pronostico Virtus Entella vs Venezia – 11 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Virtus Entella e Venezia si giocherà il 11 Aprile 2026 alle 15:00 nello storico Stadio Comunale. Un confronto intriso di tensione ... news-sports.it Venezia, Schingtienne: Dobbiamo continuare su questa stradaCon l’avvicinarsi della trasferta a Chiavari, il Venezia FC si prepara alla sfida contro la Virtus Entella, in programma sabato 11 aprile alle. tuttob.com Virtus Entella-Venezia, Galipo arbitro della sfida: designata la quaterna - facebook.com facebook #VirtusEntella- #Venezia, via la prevendita per il Settore Ospiti x.com