Una docente è stata ferita con un coltello e si trova in condizioni di difficoltà nel parlare e deglutire. Nonostante ciò, manifesta il desiderio di tornare a insegnare il prima possibile. Nel frattempo, il Tribunale dei minori ha deciso di collocare in una comunità un quattordicenne coinvolto nel gesto. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio avvenuto in una scuola della zona.

Restano serie le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese ferita lo scorso 25 marzo a Bergamo. La donna, dimessa dall'ospedale e fuori pericolo, porta ancora i segni profondi dell'aggressione. Il quadro clinico però rimane pesante. "L’insieme delle gravi lesioni al collo danno problemi a deglutire il cibo, a muovere la mandibola e a scandire bene le parole, purtroppo" ha detto l'avvocato della docente Angelo Lino Murtas, stilando un ultimo bollettino medico., "Oltre alle coltellate al collo e al torace, l’aggressore aveva cercato di sgozzarla e quindi ha anche un lungo taglio orizzontale alla gola". Un dettaglio cruento che delinea la ferocità con cui lo studente si è accanito sulla professoressa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Prof accoltellata, il legale: "Fa ancora fatica a deglutire e parlare ma ha voglia di tornare presto a scuola"

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Chiara Mocchi, come sta la prof accoltellata: «L'ha quasi sgozzata, ha problemi a parlare e deglutire. Ma non demorde». Il 13enne in comunitàMentre la giustizia minorile compie i primi passi decisivi, arrivano notizie stringenti e dolorose sulle condizioni di salute di Chiara Mocchi, la docente di francese aggredita lo ... leggo.it

Prof accoltellata a Trescore, il gip ha deciso sul 13enne: andrà in una comunità x.com

PODCAST | Lettera. Cosa hanno (forse) in comune la lettera della prof. accoltellata a Trescore, quella di Daniela Santanché e quella lasciata su una lavagna dai carabinieri in una scuola di Camporotondo (di Massimo Sebastiani) #ANSA https://open.spotify. - facebook.com facebook