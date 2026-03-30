Oggi è stata dimessa dall'ospedale di Bergamo la professoressa di francese ferita lo scorso 25 marzo da un suo alunno di 13 anni davanti alla classe in una scuola secondaria della provincia. La docente ha riferito di voler tornare subito a insegnare. L'episodio si è verificato presso l’istituto scolastico di Trescore Balneario.

È stata dimessa oggi dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata lo scorso 25 marzo da un suo alunno di 13 anni davanti alla sua aula nella Scuola Secondaria “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La docente, che era stata ricoverata in seguito alle ferite riportate nell’aggressione, ha potuto lasciare la struttura sanitaria dopo alcuni giorni di cure e osservazione. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, sono in miglioramento e non desterebbero più particolari preoccupazioni dal punto di vista clinico. Secondo quanto riferito dal suo legale, l’avvocato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prof accoltellata lascia l’ospedale: “Voglio tornare a scuola il prima possibile”

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