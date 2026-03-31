Prof accoltellata dimessa dall' ospedale il legale | Punta a tornare a scuola quanto prima obiettivo esami di 3° media

Una docente accoltellata è stata dimessa dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo quanto riferito dall’avvocato, la professoressa mira a tornare a scuola il prima possibile e si sta preparando per sostenere gli esami di terza media. Nell’ultimo aggiornamento, si specifica che uno dei fendenti sferrati dal 13enne si è fermato a mezzo millimetro dall’aorta.

Chiara Mocchi ha lasciato l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nella nuova lettera diffusa dall'avvocato si legge, fra le altre cose, che uno dei fendenti sferratole dal 13enne è arrivato "a mezzo millimetro dall'aorta". Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha previsto una premiazion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Prof accoltellata dimessa dall'ospedale, il legale: "Punta a tornare a scuola quanto prima", obiettivo esami di 3° media Articoli correlati Docente accoltellata, dimessa dall’ospedale dopo il ricovero. Il legale: “Vuole tornare a scuola il prima possibile”La professoressa di francese Chiara Mocchi, accoltellata il 25 marzo da uno studente tredicenne nell'istituto comprensivo di Trescore Balneario, è... Professoressa accoltellata dimessa dall’ospedale: “Voglio tornare a scuola al più presto”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dimissioni e il miglioramento delle condizioni È stata dimessa dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l’insegnante... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Dentro la Notizia: Ultim'ora - Dimessa la prof accoltellata dal 13enne Video; La prof accoltellata è stata dimessa: Mi ha salvata un altro studente; Dimessa dall'ospedale la prof accoltellata dal 13enne a scuola. Io viva grazie al coraggio di un mio studente; Prof accoltellata: 'Un altro alunno ha cacciato a calci l'aggressore'. Dimessa dall’ospedale Chiara Mocchi, la prof accoltellata dal 13enne in una scuola di Trescore BalnearioÈ stata dimessa dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’insegnante Chiara Mocchi. La 57enne era stata accoltellata da un tredicenne nei corridoi di una scuola di Trescore Balneario (Bergamo). fanpage.it Trescore, la lettera della prof accoltellata: «Sentivo una voce di donna che diceva: «La stiamo perdendo, ora o mai più» https://trib.al/3AcWXvf - facebook.com facebook LETTERA APERTA DELLA PROFESSORESSA CHIARA MOCCHI DOPO ESSERE STATA ACCOLTELLATA - La prof accoltellata è stata dimessa: "Mi ha salvata un altro studente" La professoressa Chiara Mocchi è stata dimessa oggi dall'ospedale Papa Giov x.com