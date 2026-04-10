Prof accoltellata a Bergamo il legale conferma la fatica a parlare e deglutire | Chiara Mocchi vuole tornare a scuola per gli esami di terza media

Da orizzontescuola.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, a diverse settimane dall’accoltellamento di un’insegnante di francese avvenuto il 25 marzo, le sue condizioni di salute sono ancora precarie. L’avvocato della donna ha confermato che Chiara Mocchi fatica a parlare e a deglutire e ha espresso il desiderio di tornare a scuola per sostenere gli esami di terza media. La donna si trova ancora in ospedale, dove riceve cure e assistenza.

A diverse settimane dal drammatico evento dello scorso 25 marzo a Bergamo, le condizioni di salute di Chiara Mocchi, insegnante di francese, restano delicate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Prof accoltellata, il legale: "Fa ancora fatica a deglutire e parlare ma ha voglia di tornare presto a scuola"Restano serie le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese ferita lo scorso 25 marzo a Bergamo.

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