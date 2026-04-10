Prof accoltellata a Bergamo il legale conferma la fatica a parlare e deglutire | Chiara Mocchi vuole tornare a scuola per gli esami di terza media

A Bergamo, a diverse settimane dall’accoltellamento di un’insegnante di francese avvenuto il 25 marzo, le sue condizioni di salute sono ancora precarie. L’avvocato della donna ha confermato che Chiara Mocchi fatica a parlare e a deglutire e ha espresso il desiderio di tornare a scuola per sostenere gli esami di terza media. La donna si trova ancora in ospedale, dove riceve cure e assistenza.