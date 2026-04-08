L'allenatore delle squadre coinvolte sta valutando diverse opzioni tattiche in vista della prossima partita, a causa di una squalifica che coinvolge un giocatore chiave. La sua attenzione si concentra su due possibili variazioni del sistema di gioco, nel tentativo di adattare la formazione alle assenze. La decisione finale dipenderà dall'analisi delle alternative disponibili e dalle caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Atalanta Juve, Spalletti studia le alternative tattiche per sopperire alla pesante squalifica di McKennie con un possibile cambio modulo. La Juventus si prepara ad affrontare un crocevia fondamentale della stagione sportiva dovendo fare a meno di Weston McKennie. Il dinamico centrocampista è fuori per squalifica dopo l’ammonizione rimediata nell’ultimo turno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per Luciano Spalletti si tratta di un’assenza pesantissima in vista dello scontro diretto contro l’Atalanta. Il tecnico ha a disposizione solo tre sedute per ridisegnare l’assetto tattico da mandare in campo. Una missione oggettivamente complicata, resa ancora più ardua dalla concomitante defezione strutturale di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve, senza McKennie possibile cambio modulo: Spalletti pensa a due diversi scenari

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