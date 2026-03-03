Como-Inter probabili formazioni | Chivu cambia modulo chi guida l' attacco?

In vista delle semifinali di Coppa Italia, Como e Inter si preparano a scendere in campo per l'andata. L'allenatore nerazzurro ha deciso di modificare la formazione, cambiando il modulo di gioco e assegnando l'attacco a Pio Esposito. La partita si svolgerà nelle prossime ore e vedrà le due squadre affrontarsi con le formazioni rinnovate.

È tempo di semifinali di Coppa Italia, con Como e Inter in campo per l'andata. Chivu stravolge la formazione nerazzurra, cambiando modulo e affidando l'attacco a Pio Esposito. Fabregas sceglie i titolarissimi, con il ritorno dal primo minuto di Nico Paz.