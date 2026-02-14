Sesto Fiorentino | paura per un principio d’incendio all’Ikea Centro commerciale evacuato
SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Paura oggi, 14 febbraio 2026, al centro commerciale Ikea di Sesto Fiorentino dove si è verificato un principio d’incendio. L’allarme è scattato intorno alle ore 13.50, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In totale sono state inviate tre squadre operative e due autobotti per la verifica di un incendio segnalato al primo piano della struttura, nell’area dedicata alla ristorazione. All’attivazione dell’allarme antincendio l’edificio è stato evacuato secondo le procedure interne di sicurezza, consentendo il deflusso ordinato di clienti e dipendenti. I controlli effettuati dai vigili del fuoco non hanno evidenziato situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
