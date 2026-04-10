Il principe Harry è stato citato in giudizio dall’ente benefico Sentebale, da lui stesso co-fondato in Africa in memoria della madre. La causa riguarda accuse di diffamazione rivolte al membro della famiglia reale, che ha contribuito alla creazione dell’organizzazione dedicata a cause sociali e sanitarie. L’ente ha deciso di portare avanti l’azione legale per tutelare la propria reputazione. La vicenda si svolge in un contesto giudiziario e non coinvolge altre parti.

Il principe Harry si trova al centro di una vicenda giudiziaria delicata: l’ente benefico Sentebale, da lui stesso co-fondato in Africa per onorare la memoria della madre Diana, ha deciso di citarlo in giudizio per diffamazione. La causa è stata depositata il mese scorso presso l’Alta Corte di Londra e rappresenta un punto di rottura profondo tra il duca di Sussex e l’organizzazione che per anni ha incarnato uno degli aspetti più significativi del suo impegno umanitario. Le accuse. Secondo quanto emerge dagli atti e da una dichiarazione ufficiale pubblicata dall’ente, Sentebale accusa Harry di aver contribuito a una narrazione pubblica negativa che avrebbe danneggiato l’organizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il principe Harry nei guai: lo denuncia l’ente benefico da lui fondato in onore della madre

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