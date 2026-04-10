Principe George le nuove regole stringenti Ma anche privilegi

Durante la recente occasione di Pasqua, il principe George è stato visto sorridente insieme ai genitori e ai fratelli. Tuttavia, questa volta l’attenzione dei media si è spostata oltre l’aspetto familiare, in relazione alle nuove regole che riguardano il suo ruolo e le restrizioni a cui è sottoposto. Le norme più severe sono state accompagnate da alcuni privilegi, creando un equilibrio tra limiti e vantaggi legati alla sua posizione.

A Pasqua si è mostrato sorridente accanto ai genitori e ai fratelli, ma questa volta l’attenzione non si è concentrata solo sull’immagine familiare. Il protagonista silenzioso è stato il principe George, sempre più vicino a un passaggio decisivo della sua crescita. Accanto a Kate Middleton, il giovane erede appare ormai quasi della stessa altezza: un segnale evidente di un cambiamento che non riguarda solo l’aspetto fisico, ma anche il ruolo che lo attende. Con l’avvicinarsi dei 13 anni, infatti, per il primogenito di Prince William iniziano a entrare in vigore le prime regole non scritte ma rigidissime della monarchia britannica. La più significativa è già scattata: superata una certa età, non potrà più viaggiare sullo stesso aereo del padre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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