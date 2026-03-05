Urbanistica 70 ricorsi al Tar contro le nuove regole di Milano Ma anche 30 piani attuativi già presentati

A Milano, sono stati presentati circa 70 ricorsi al Tar da parte dei costruttori contro le recenti delibere comunali in ambito urbanistico. Contestualmente, sono stati già depositati 30 piani attuativi. Le cause riguardano principalmente questioni legate a demolizioni, sequestri e controversie legali con il Comune. La situazione evidenzia una pressione legale significativa sul settore edilizio cittadino.

Sono circa 70 i ricorsi al Tar presentati dai costruttori contro le recenti delibere del Comune di Milano sull'urbanistica per rimediare a demolizioni, sequestri e contenziosi. Delibere che servono a riallineare i procedimenti edilizi già rilasciati o ancora in corso alle interpretazioni emerse in ormai anni di inchieste sull'urbanistica cittadina. La situazione è stata analizzata in una commissione casa e rigenerazione urbana a Palazzo Marino, mercoledì pomeriggio. È toccato ad Anna Scavuzzo, vice sindaca con delega (dal 2025) alla rigenerazione urbana, ricostruire il contesto. Per dieci anni il Comune ha applicato una certa lettura delle norme su Scia, ristrutturazioni e piani attuativi, che il Tar e il Consiglio di Stato hanno confermato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

