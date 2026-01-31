Nuove regole Inail | le imprese dovranno comunicare infortuni e malattie professionali entro termini più stringenti

A partire dal 12 gennaio 2026, le aziende italiane avranno nuove scadenze per segnalare infortuni e malattie professionali. Da quella data, dovranno inserire obbligatoriamente il codice Cnel del contratto collettivo applicato al lavoratore nei moduli online. La misura mira a rendere più precisa e rapida la gestione delle denunce, ma richiederà alle imprese di aggiornarsi subito per rispettare le nuove regole.

Dal 12 gennaio 2026, tutte le imprese che devono trasmettere denunce di infortuni sul lavoro o di malattie professionali all’Inail sono tenute a inserire un nuovo dato obbligatorio nei moduli online: il codice Cnel del contratto collettivo applicato al lavoratore coinvolto nell’evento. L’obbligo, introdotto con una circolare interna dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, riguarda datori di lavoro, professionisti, consulenti del lavoro e intermediari che operano nel settore della sicurezza e della previdenza. La novità non è solo tecnica, ma rappresenta un passo significativo verso una maggiore precisione nei dati statistici e una migliore capacità di analisi delle cause degli incidenti e delle patologie legate al lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

