Incontro fra Afds e team della mappa di comunità di Ronchis e Fraforeano

Mercoledì 25 febbraio alle 18, presso la Protezione Civile di Ronchis, si svolge un incontro tra i donatori di sangue dell’Afds e il team della Mappa di comunità di Ronchis e Fraforeano. La riunione nasce dalla volontà di confrontarsi su progetti concreti per rafforzare il coinvolgimento della comunità e migliorare i servizi locali. I partecipanti discuteranno delle iniziative già avviate e delle idee per il futuro, con particolare attenzione alle esigenze di residenti e volontari. L’appuntamento mira a condividere idee e pianificare azioni comuni.

Mercoledì 25 febbraio alle ore 18 presso la sede della Protezione Civile di Ronchis, si terrà un incontro con i donatori di sangue della locale sezione dell'Afds, Per parlare di territorio, con uno sguardo al futuro della Mappa di comunità di Ronchis e Fraforeano. Si tratta di un tema che si rivolge ai cittadini e in particolare alle organizzazioni locali per trovare, attraverso lo scambio di idee, una visione comune del futuro del proprio paese. L' obiettivo è crescere, in un momento che appare sempre più difficile per le piccole località. Il Comune stimola il confronto con il team della Mappa di comunità, per sentire i racconti di chi vive il territorio con impegno costante.