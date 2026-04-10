Con l’arrivo della primavera, molte persone cercano di allontanarsi dalla vita cittadina e trovare momenti di relax in montagna durante i weekend. Sono tre località che offrono paesaggi naturali e ambienti tranquilli, ideali per staccare e rigenerarsi. Queste destinazioni sono diventate mete popolari tra chi desidera respirare aria fresca e prendersi una pausa dalla routine quotidiana. La scelta varia tra valli, boschi e alture, tutte facilmente raggiungibili nel fine settimana.

Tre location da provare ora per rilassarsi in montagna durante i weekend di primavera . Con l’arrivo della primavera torna il desiderio di evadere, respirare aria nuova e concedersi una pausa rigenerante. È il momento perfetto per riscoprire il piacere del tempo lento, tra giornate che si allungano, paesaggi che rifioriscono ed esperienze dedicate al benessere. In questo scenario, i Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol si confermano destinazioni d’elezione per un soggiorno che unisce lifestyle, natura e cura di sé. Immerso nella natura incontaminata di Scena, a pochi minuti da Merano, l’ Hotel Hohenwart, membro del Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, è molto più di una semplice destinazione: è un rifugio dove il benessere diventa protagonista. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Primavera e weekend in montagna: 3 location per staccare dalla città

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Qualcuno ha detto primavera Bagel felici come me. Trovate la ricetta sul mio blog, link in bio e https://blog.cookaround.com/bittersweetme/ricetta-bagel/ #bittersweetme #bagel #mymusictaste - facebook.com facebook

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