Milan, il programma del weekend del Settore giovanile: dalla Primavera a tutte le categorie giovanili, si preannuncia un fine settimana intenso. Le squadre del settore giovanile rossonero scenderanno in campo per disputare incontri di rilievo, tra cui il derby della Primavera Maschile. Un appuntamento importante per il settore giovanile del club, che continuerà a lavorare per lo sviluppo dei giovani talenti e il percorso di crescita dei propri atleti.

Si prospetta un weekend ricco di impegni per il settore giovanile del Milan. La Primavera rossonera di Mister Renna parte subito col botto: derby contro l'Inter alle ore 11.30. Spazio anche all'U13 E 14, con il match contro il Como. Per la primavera Femminile, invece, si prospetta un vero e proprio big match: le rossonere affronteranno la Roma! Ecco, di seguito, il programma completo: (Fonte acmilan.com) - Un nuovo weekend fitto di impegni tra Derby e trasferte importanti, il nostro Settore Giovanile torna nuovamente protagonista. Sabato si apre con la Primavera maschile impegnata nel Derby con l'Inter allo Sportitalia Village, mentre a Briosco doppio appuntamento con Under 13 e Under 14 sul campo del Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

