Il settore giovanile della Roma conclude il fine settimana con risultati positivi in tutte le categorie, dalla Primavera all’Under 15. Le vittorie ottenute rafforzano la posizione in classifica e testimoniano il buon lavoro svolto nelle strutture di Trigoria. Un momento di crescita e soddisfazione per il vivaio giallorosso, che conferma il proprio ruolo di protagonista nei campionati giovanili italiani.

È un fine settimana perfetto per il settore giovanile della Roma: dalla Primavera all’Under 15 arrivano solo vittorie, con risultati pesanti, classifiche che sorridono e una sensazione chiara a Trigoria: il vivaio giallorosso viaggia a pieno regime e detta il passo nei rispettivi campionati. Under 15 in vetta, Trigoria è un fortino. La giornata si apre con il successo più netto. L’Under 15 guidata da Trombetti domina il Pescara tra le mura di casa e chiude con un 4-0 senza appello. La doppietta di Diofebo indirizza il match già nel primo tempo, poi Abate e Kepinska completano l’opera nella ripresa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, weekend perfetto del vivaio: solo vittorie dalla Primavera all’Under 15

