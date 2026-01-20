Roma weekend perfetto del vivaio | solo vittorie dalla Primavera all’Under 15
Il settore giovanile della Roma conclude il fine settimana con risultati positivi in tutte le categorie, dalla Primavera all’Under 15. Le vittorie ottenute rafforzano la posizione in classifica e testimoniano il buon lavoro svolto nelle strutture di Trigoria. Un momento di crescita e soddisfazione per il vivaio giallorosso, che conferma il proprio ruolo di protagonista nei campionati giovanili italiani.
È un fine settimana perfetto per il settore giovanile della Roma: dalla Primavera all’Under 15 arrivano solo vittorie, con risultati pesanti, classifiche che sorridono e una sensazione chiara a Trigoria: il vivaio giallorosso viaggia a pieno regime e detta il passo nei rispettivi campionati. Under 15 in vetta, Trigoria è un fortino. La giornata si apre con il successo più netto. L’Under 15 guidata da Trombetti domina il Pescara tra le mura di casa e chiude con un 4-0 senza appello. La doppietta di Diofebo indirizza il match già nel primo tempo, poi Abate e Kepinska completano l’opera nella ripresa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
ACF Arezzo, weekend da incorniciare: vittorie per Primavera, Under 17, Under 15 e Under 12Il settore giovanile dell’ACF Arezzo si conferma protagonista anche all’inizio del 2026, con risultati positivi in tutte le categorie, dalla Primavera fino all’Under 12.
Leggi anche: Lazio, il settore giovanile regala un weekend da sogno: i giovani biancocelesti conquistano vittorie importanti e confermano il grande lavoro del vivaio
Eventi del weekend dal 16 al 18 gennaio: cosa fare e dove andare - Questo è uno di quei weekend in cui viene naturale uscire anche se è gennaio: le città si muovono, le vie si riempiono di mercatini, pullulano serate che fanno da antidoto alla settimana. cosmopolitan.com
24 e 25 Gennaio Esperienze guidate per romani e visitatori Posti limitati Roma come non l’hai mai vista Un weekend tra luoghi nascosti, sotterranei e grandi storie. Abbazia delle Tre Fontane Stadio di Domiziano sotto Piazza Navona Vic facebook
Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 gennaio ift.tt/BkT6Y17 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.