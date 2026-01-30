L’Hockey Prato torna in campo questa sera a Maliseti per affrontare il Viareggio. I padroni di casa vogliono vincere ancora, per mettere a segno il quarto successo di fila e rafforzare la loro posizione in classifica. Il match, valido per la quarta giornata di Serie B, inizia alle 20,45.

Vincere ancora, per calare il poker e consolidare ulteriormente la prima posizione in campionato. E’ con questo obiettivo che l’Hockey Prato affronterà domani sera a Maliseti il Viareggio Hockey A, nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B di hockey pronto ad iniziare alle 20,45. Un incontro che era stato inizialmente rinviato al prossimo marzo a causa dell’indisponibilità dell’impianto dei rivali, ma la soluzione è stata trovata dalle società con la scelta di invertire il campo: andata al PalaRogai e ritorno in Versilia. L’incontro vede gli uomini di coach Enrico Bernardini partire con i favori del pronostico: il sodalizio pratese ha vinto tutte e tre le gare sin qui disputate e comanda la classifica del girone E del torneo a quota 9 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hockey Prato in campo. Sfida con Viareggio

Approfondimenti su Hockey Prato

