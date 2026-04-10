Prima Ciro Immobile poi Koleosho | il Paris Fc degli italiani schianta il Monaco di Pogba

Il Paris FC, la squadra di seconda divisione della capitale, ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Monaco, squadra di prima divisione. La partita ha visto protagonisti alcuni giocatori italiani, tra cui Ciro Immobile e Koleosho, che hanno contribuito in modo determinante all’esito favorevole. La squadra francese ha dominato l’incontro, portandosi a casa un risultato ampio e convincente. Un risultato che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

E' stata la grande serata del Paris Fc italiano. Una vittoria travolgente a firma di Ciro Immobile, autore di gol e assist nel 4-1 al Monaco, ricamato pure da una splendida rete dell'azzurrino Koleosho e da una doppietta dell'ex Fiorentina Ikoné. Un successo di peso per il club di proprietà dei miliardari Arnault che in prospettiva vogliono fare della neopromossa una potenza del calcio europeo. Senza fretta, ma con ambizione. Un percorso che passa anche per prestazioni come quella di oggi contro la squadra di Pogba, al rientro dopo quasi quattro mesi di assenza, e che arrivava da sette vittorie di fila. Se dopo soli 22' il Paris Fc, a caccia di una salvezza sicura, è già sul 3-0 lo deve molto a Immobile, e alla banda di italiani ed ex di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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